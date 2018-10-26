2018-10-26T12:16:02+03:00
Происшествия

Под Урюпинском всю ночь искали пропавшую 82-летнюю бабушку

Нашли замерзшую старушку рыбаки у озера
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Весь вечер 24 октября и всю ночь в Урюпинском районе искали 82-летнюю бабушку. Слава Богу, нашли. Живой и невредимой.

В полицию родственники старушки пришли примерно в десять вечера. Они рассказали, что бабуля ушла утром в лес за грибами и пропала. С 18.00 они самостоятельно искали бабушку по всем знакомым, соседям и в округе. Но безуспешно.

К поискам «потеряшки» подключились полицейские и небезразличные жители. Искали всю ночь, обошли все тропинки в лесу. А нашли бабулю случайно местные рыбаки. Мужчины остались ночевать у озера и под утро услышали шум в лесу. Пошли на звук и увидели обессилевшую старушку, которая и рассказала им, что заблудилась. Благо бабушка вспомнила номер телефона своих родственников, которым рыбаки и сообщили счастливое известие.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, пенсионерка чувствует себя нормально. Только замерзла сильно, говорит.

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