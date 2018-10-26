В волгоградских теплицах задержали полторы тысячи нелегальных мигрантов

СЕГОДНЯ 11:46 2018-10-26T11:46:40+03:00

Власти обещают, что будут бороться с нелегальными теплицами пока не заставят всех работать по закону. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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На заседании Экологического совета в Волгоградской областной думе опять подняли тему с незаконными теплицами, которые массово заполонили поля Иловлинского и Городищенского районов. Летом правоохранители нагрянули с проверками сразу в несколько районов. Сегодня подвели итоги: за захламление территорий, загрязнение земли пестицидами выписали штрафов на 1,27 миллионов рублей, в природоохранной прокуратуре решается вопрос о возбуждении трех уголовных дел за порчу земли, задержали около 1,4 тысячи нелегальных мигрантов, которых оштрафовали на 2,5 миллионов рублей за нарушения миграционного законодательства. Выявлены многочисленные факты несанкционированного использования речной и грунтовой воды, изъяли более 30 насосов, - также решается вопрос о возбуждении двух уголовных дел.

Благо хоть в овощах с этих теплиц опасных веществ сотрудники Роспотребнадзора не нашли.

Подняли на заседании и вопрос несанкционированных свалок в Городищенском районе. Правоохранители также намерены завести уголовное дело по данному факту. Масса претензий у надзорных ведомств и к полигону промышленных отходов возле села Орловка. Вопрос о правомерности работы шламонакопителя рассматривается в суде.