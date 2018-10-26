Центральную лестницу Набережной Волгограда укрепляют винтовыми сваями

СЕГОДНЯ 11:32 2018-10-26T11:32:07+03:00

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Работы по реконструкции Набережной не прекращаются ни на день. Сейчас рабочие укрепляют Центральную лестницу винтовыми металлическими сваями. Это делают, чтобы укрепить несущие конструкции. Уже установили 18 таких свай, - рассказывают "КП-Волгоград" в мэрии.

Бурильными машинами устанавливают сваи, наполняя их мелкозернистым бетоном. После этого специалисты восстановят гидроизоляцию.

Под самой лестницей усиливают балки. Чтобы сделать лестницу крепче - строители заменяют на ступенях старый слой бетона на новый из пеностекла. Сверху кладут армированную плиту, заливая ее водонепроницаемым, морозостойким бетонном.

Перекрытия лестницы тоже обновляются. Их очищают от старой коррозии и покрывают специальным цементным составом. Об этом рассказывает представитель АО «Приволжтрансстрой» Александр Гасанов.

Полным ходом идут работы по монтажу гранитных плит. Продолжается реконструкция 8-колонных пропилей, ротонды, идут работы в парке на верхней террасе.