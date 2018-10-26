Центральную лестницу Набережной Волгограда укрепляют винтовыми сваями
Работы по реконструкции Набережной не прекращаются ни на день. Сейчас рабочие укрепляют Центральную лестницу винтовыми металлическими сваями. Это делают, чтобы укрепить несущие конструкции. Уже установили 18 таких свай, - рассказывают "КП-Волгоград" в мэрии.
Бурильными машинами устанавливают сваи, наполняя их мелкозернистым бетоном. После этого специалисты восстановят гидроизоляцию.
Под самой лестницей усиливают балки. Чтобы сделать лестницу крепче - строители заменяют на ступенях старый слой бетона на новый из пеностекла. Сверху кладут армированную плиту, заливая ее водонепроницаемым, морозостойким бетонном.
Перекрытия лестницы тоже обновляются. Их очищают от старой коррозии и покрывают специальным цементным составом. Об этом рассказывает представитель АО «Приволжтрансстрой» Александр Гасанов.
Полным ходом идут работы по монтажу гранитных плит. Продолжается реконструкция 8-колонных пропилей, ротонды, идут работы в парке на верхней террасе.