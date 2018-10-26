В Волгограде в столкновении двух иномарок пострадала 3-летняя девочка

СЕГОДНЯ 10:27 2018-10-26T10:30:21+03:00

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Дождь, плохая видимость, скользкая дорога, а водители все равно игнорируют меры безопасности, как результат - аварии с пострадавшими. За минувшие сутки на волгоградских дорогах произошло 8 ДТП с тяжкими последствиями. В числе пострадавших оказались и дети. Так в центре Волгограда в столкновении иномарок пострадала 3-летняя девочка. А все потому что 32-летний водитель «Рено Дастер» при повороте с улицы Невской на улицу Двинскую не уступил дорогу «Фольксваген Поло». Об этом "КП-Волгоград" рассказали в ГУ МВД по региону.

Водитель "Нивы" так разогнался, что влетел в едущую впереди машину. Результат видите.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

А в Краснооктябрьском районе 51-летний водитель «Нива Шевроле» так разогнался по улице Менделеева, что не успел затормозить перед едущей впереди «Деу Нексия» и врезался в нее на полном ходу. Случилось это примерно в половине третьего дня. В результате, как сообщили в ведомстве, сам виновник аварии, а также два его пассажира - 29 и 39 лет получили травмы. Всех троих увезли в больницу.