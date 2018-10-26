Под Волгоградом под колесами авто погибли 16-летний юноша и мужчина

СЕГОДНЯ 10:16 2018-10-26T10:16:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Чем дождливее осень, тем печальнее полицейские сводки с волгоградских дорог. За минувшие сутки 24 октября под колесами оказались четыре пешехода, двое из них скончались на месте от полученных травм. В том числе 16-летний мальчишка.

Трагедия произошла вечером в 22.35 в Светлоярском районе на трассе «Волгоград – Элиста». 22-летний парень ехал на автомобиле «Хайма 219301» в сторону Элисты, когда на дорогу внезапно выбежал подросток. Водитель попытался затормозить, но было поздно. Мальчишка от удара скончался до приезда «скорой».

Еще одного пешехода насмерть сбили в Калачевском районе. 63-летний водитель на «ГАЗ-2705» ехал из Волгограда в сторону Ростова. В темноте (а ДТП произошло примерно в восемь вечера) он не заметил 58-летнего мужчину, который шел по краю дороги.

В Котельниковском районе под колеса «Мерседес Бенц», которым управляла 36-летняя женщина, попал 33-летний мужчина. Он шел по обочине, когда его зацепила иномарка. Благо не сильно и он сам обратился на помощью в больницу.

А в Волжском 32-летнюю женщину сбили на пешеходном переходе. Сбил 27-летний водитель на «Лада Гранта» на улице Дружбы. Пострадавшую с травмами госпитализировали.

В Краснооктябрьском районе Волгограда 41-летняя автоледи за рулем «Рено Сандеро» сбила на «зебре» 70-летнюю бабушку. Старушку увезли с травмами в больницу.