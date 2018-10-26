В Михайловке пропала 29-летняя девушка
Опять пропала девушка. На этот раз в городе Михайловке Волгоградской области. Разыскивают 29-летнюю Людмилу Мокиевскую.
«Внимание! Пропал человек! Нужен максимальный репост!», - тревожное сообщение появилось вечером 25 октября в группе «ВолгоСпас - поиск пропавших детей».
Активисты призывают небезразличных волгоградцев помочь родным Людмилы разыскать ее. Известно, что девушка ушла из дома 25 октября. И как в воду канула. Не появилась ни к вечеру, ни к следующему утру. При этом «потеряшка» нуждается в медицинской помощи!
Приметы: рост 160-165 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые до плеч.
В день пропажи была одета в желтое платье с высоким воротом и рисунком на груди, сверху черная кожаная куртка, на ногах - красные кроссовки.
Если вам что-либо известно о ее местонахождении, или вы, возможно, видели похожуб под описание девушку, просьба сообщить в полицию по телефонам 112 и 02, либо волонтерам по телефонам, указанным в ориентировке.