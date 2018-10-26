В Волжском будут судить застройщика, обманувшего 200 дольщиков
В Волжском будут судить двух руководителей ООО «АхтубаСитиПарк». Их обвиняют в зллоупотреблении полномочиями и хищении денег дольщиков.
- Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Волгоградской области уже окончили предварительное расследование, собрали все необходимые факты и улики, доказывающие вину нерадивого застройщика, и передали дело в суд, - сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Уже доказано, что в период с апреля 2014 года по ноябрь 2016 года застройщик рекламировал строительство трех многоквартирных домов, собирая деньги волжан.
В итоге на счета компании поступило от дольщиков свыше 250 миллионов рублей. Однако, руководители пустили их не на возведение объектов, а на другие свои цели. В итоге ни один из запланированных домов так и не был построен.
Потерпевшими в этом уголовном деле признаны более 200 человек.
Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение. Дело направили в Волжский горсуд.