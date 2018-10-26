В Волжском будут судить застройщика, обманувшего 200 дольщиков

СЕГОДНЯ 09:28 2018-10-26T09:29:16+03:00

Три 17-этажки должны были сдать еще в 2015-м. Но по сей день не закончена и первая высотка. Фото Алексей Головачев.

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В Волжском будут судить двух руководителей ООО «АхтубаСитиПарк». Их обвиняют в зллоупотреблении полномочиями и хищении денег дольщиков.

- Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Волгоградской области уже окончили предварительное расследование, собрали все необходимые факты и улики, доказывающие вину нерадивого застройщика, и передали дело в суд, - сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Уже доказано, что в период с апреля 2014 года по ноябрь 2016 года застройщик рекламировал строительство трех многоквартирных домов, собирая деньги волжан.

В итоге на счета компании поступило от дольщиков свыше 250 миллионов рублей. Однако, руководители пустили их не на возведение объектов, а на другие свои цели. В итоге ни один из запланированных домов так и не был построен.

Потерпевшими в этом уголовном деле признаны более 200 человек.

Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение. Дело направили в Волжский горсуд.