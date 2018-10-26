Сергей Шнуров выступит на Волгоград Арене

СЕГОДНЯ 07:42 2018-10-26T09:33:34+03:00

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Многие спорили, что же делать со стадионом после ЧМ-2018. Ведь одними выступлениями «Ротора» такую огромную конструкцию на самоокупаемость не выведешь. «Волгоград Арена» требует ежегодно миллионного содержания. Свою лепту в безбедную жизнь стадиона внесет Сергей Шнуров и может быть покажет пример остальным. Группировка «Ленинград» отправляется в 2019 году в гастрольный стадионный тур. Исполнитель и шоумен сообщил об этом на своей странице в Инстаграм. Он объедет с концертной программой девять городов участников мундиаля, в том числе и Волгоград, и в каждом площадкой для выступления будет стадион. Начнется тур 4 июня с Калининграда, а закончится в любимом Питере 12 октября.

Волгоград попал в список на предпоследнее место. На «Волгоград Арену» Шнуров вместе с командой собрался 21 сентября. В это время у нас обычно отличная погода. Скорее всего, поэтому нас и оставили на самый конец.

В прошлый свой приезд группа собрала полный Дворец спорта. Билеты разошлись очень быстро. Под силу ли собрать модному рокеру 43 тысячи волгоградцев, станет известно на концерте. Но у Шнура уже есть стадионный опыт. Да и в нашем городе его отчаянные песни, когда хочется поднять руку, опустить и сказать - «все будет хорошо», очень любят.