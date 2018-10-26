2018-10-26T00:04:33+03:00
Общество

Волонтеры спросят у пассажиров, как назвать волгоградский аэропорт

Около 100 человек будут «работать» на жд и аэровокзале
Екатерина МАЛИНИНА
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Волгоградский аэропорт может получить имя Пахмутовой или ЧуйковаВолгоградский аэропорт может получить имя Пахмутовой или ЧуйковаФото: Екатерина СИМОХИНА
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Переименование аэропортов коснется очень многих городов. Вместо безликих «Волгоград» или «Пермь» пассажиров будут встречать звучные и значимые для данного мегаполиса названия. И выбрать имя предстоит самим жителям. Волгоградцы предложили уже десятки названий. Чтобы процесс был более живым и активным, спрашивать мнение начнут волонтеры. Около ста человек будут дежурить в пяти информационых точках в аэропорту и на железнодорожном вокзале. Они расскажут о сути акции и голосования и предложат анкету на завершающем этапе выбора.

27 октября «Волонтеры Победы» организуют специальную фотоакцию на самых пешеходных улицах Волгограда. Каждый прохожий сможет сделать снимок, который отразит то, чем занимался великий соотечественник, чье имя предлагают в качестве одного из вариантов названий. На 6 ноября запланирована интерактивная игра РИСК в музее «Россия – моя история».

Кстати, результаты голосования объявят 5 декабря. Всю информацию о конкурсе можно узнать на сайте Великиеимена.рф

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