2018-10-25T20:01:21+03:00
Происшествия

В Астрахани ребенок попал в реанимацию после укусов бродячих псов

На ребенка напала стая собак
Екатерина МАЛИНИНА
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По словам очевидцев, псов убили местные жители в тот же день.По словам очевидцев, псов убили местные жители в тот же день.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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ЧП произошло 25 октября в селе Солянка Астраханской области. Девятилетний мальчик днем возвращался из школы домой, когда оказался в окружении бродячих псов. Животные стали лаять на ребенка, а затем одна бросилась на школьника. Паренек закричал и стал отбиваться от бросающихся на него собак. На помощь пришел мужчина. Он с трудом отбил мальчика от своры, остановил проезжающую скорую помощь. Машина доставил его в больницу.

Школьник находится в стабильно тяжелом состоянии. У него укушенные раны лица и бедра. Он потерял очень много крови. Жизни его ничего не угрожает, но предстоит длительное лечение и серия прививок.

СУ СК пр Астраханской области проводит по факту нападения собак на ребенка.

По словам очевидцев, местные жители в тот же день расстреляли агрессивных животных. Для многих городов бродячие собаки большая проблема. И в Астраханской области она пока решается очень медленно. Денег на отлов, а уж тем более на стерилизацию, в бюджете нет.

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