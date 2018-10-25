2018-10-25T18:19:00+03:00
Общество

Под Волгоградом подрядчика заставили высадить вдоль трассы новые саженцы вместо засохших

По дороге к Калачу-на-Дону теперь зеленеют молодые акации
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Через год на месте выкорчеванной лесополосы посадили саженцы-однолетки. Фото Олег Горбунов.Через год на месте выкорчеванной лесополосы посадили саженцы-однолетки. Фото Олег Горбунов.
Изменить размер текста:

Вдоль трассы, ведущей к Калачу-на-Дону (в районе поселка Пятиморска) высадили сотни молодых саженцев акации. Событие, казалось бы, неприметное, если не знать, что за эти деревца небезразличные волгоградцы бились больше года.

Летом 2017-го, активно подготавливая волгоградскую трассу к мундиалю, подрядчик Росавтодора "СМУ-Дондорстрой" зачем-то выкорчевал придорожную лесополосу. Оставив на месте зеленых деревьев выжженную солнцем землю. А после в этот раскаленный песок высадил молодые саженцы, которые естественно, не прижились. Все они сгорели на солнцепеке, как и пророчили местные жители, с комом в горле, наблюдая это варварство.

Первые саженцы, посаженные в горячий песок, сгорели почти сразу. Фото Олег Горбунов.

Первые саженцы, посаженные в горячий песок, сгорели почти сразу. Фото Олег Горбунов.

Волгоградцы стали бить в колокола и писать жалобы во все инстанции. И о чудо: в октябре 2018-го сотрудники «СМУ-Дондорстрой» вернулись, чтобы исправить свой недочет.

- Новые саженцы, наконец, высажены. Не в отчете, а по факту. Не в раскаленный песок, а во влажную почву. Да, былинки-однолетки. Но все-же высажены, - не скрывает радости известный волгоградский блогер Олег Горбунов, который весь этот год боролся и верил.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Розыск: в Волгограде два парня ограбили два банкомата
Бюджет Волгоградской области на 2019-й год заложили с профицитом
Волгоградка высудила у больниц 800 тысяч рублей за смерть сына
Волгоградок приглашают провериться на рак груди
Волгоградцы чаще стали жаловаться на наглых продавцов «сигнализаторов загазованности»
В Волгоградской области вот уже 65 человек отравились грибами
В Астрахани наркоман, по чьей вине утонули трое детей, получил 2,7 лет колонии
Волгоградка заказала по почте запрещенные таблетки для похудения
Уже четыре тысячи домов в Волгограде получают тепло
Папа дал покататься: под Волгоградом 9-летний мальчик чуть не разбился на мотоцикле
Зоозащитники Волгограда выиграли 300 тысяч рублей на вольеры для бездомных собак
Под Волгоградом у водителя автобуса нашли 20 кило подпольной черной икры
В Волгограде 17-летняя девушка получила травмы в автобусе
В Волгограде строитель упал с пятого этажа
Жуткое ДТП на трассе Волгоград - Астрахань: пять человек пострадали
Главным по культуре Волгограда стал Дмитрий Полянин
Волгоградская область попала в тройку самых читающих регионов России
Ротор выиграл у Тюмени в гостях - счет 0:1
Прокуратура завела девять уголовных дел на застройщиков, обманувших волгоградских дольщиков
Волгоградская область задолжала государству 52,5 миллиарда рублей
Фаер-шоу, перформанс и граффити: на Центральном рынке соберутся представители субкультур
Под Волгоградом пошла под суд женщина, утопившая новорожденного ребенка
В Волгоградской области заживо сгорели два человека