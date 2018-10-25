Под Волгоградом подрядчика заставили высадить вдоль трассы новые саженцы вместо засохших

СЕГОДНЯ 18:16 2018-10-25T18:19:00+03:00

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Вдоль трассы, ведущей к Калачу-на-Дону (в районе поселка Пятиморска) высадили сотни молодых саженцев акации. Событие, казалось бы, неприметное, если не знать, что за эти деревца небезразличные волгоградцы бились больше года.

Летом 2017-го, активно подготавливая волгоградскую трассу к мундиалю, подрядчик Росавтодора "СМУ-Дондорстрой" зачем-то выкорчевал придорожную лесополосу. Оставив на месте зеленых деревьев выжженную солнцем землю. А после в этот раскаленный песок высадил молодые саженцы, которые естественно, не прижились. Все они сгорели на солнцепеке, как и пророчили местные жители, с комом в горле, наблюдая это варварство.

Первые саженцы, посаженные в горячий песок, сгорели почти сразу. Фото Олег Горбунов.

Волгоградцы стали бить в колокола и писать жалобы во все инстанции. И о чудо: в октябре 2018-го сотрудники «СМУ-Дондорстрой» вернулись, чтобы исправить свой недочет.

- Новые саженцы, наконец, высажены. Не в отчете, а по факту. Не в раскаленный песок, а во влажную почву. Да, былинки-однолетки. Но все-же высажены, - не скрывает радости известный волгоградский блогер Олег Горбунов, который весь этот год боролся и верил.