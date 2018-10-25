Розыск: в Волгограде два парня ограбили два банкомата

СЕГОДНЯ 17:33 2018-10-25T17:35:46+03:00

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Волгоградские правоохранители разыскивают молодых парней, которые украли деньги из банкоматов. И просят помощи у волгоградцев.

Произошло это 24 октября в Дзержинском районе Волгограда. Сообщение от службы безопасности одного из коммерческих банков поступило в полицию уже поздно вечером. Охранники рассказали, что неизвестные вскрыли два банкомата.

Грабителей, к слову, не смутили даже видеокамеры, установленные у терминалов. Два молодых человека к ограбления явно готовились. Они зашли в помещение в масках и темных куртках. Принесли с собой инструменты, с помощью которых и вскрыли два банкомата. Достали всю выручку и скрылись.

Точную сумму пока не называют, но унесли парни немало.

- По факту хищения следователи уже завели уголовное дело по статье 158 УК РФ – «Кража», - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Если вам что-либо известно о молодых людях, которые причастны к совершению данного преступления, просьба сообщить об этом в полицию. Обратиться можно в любое отделение полиции или телефону 02: конфиденциальность сведений гарантируется.

Вскрыли умело, работали как професиионалы.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области