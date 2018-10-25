Бюджет Волгоградской области на 2019-й год заложили с профицитом

СЕГОДНЯ 17:10 2018-10-25T17:11:08+03:00

Профицит заложен на 2019 год в размере 300 миллионов рублей. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

При этом все повышения пособий и помощи учтены

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Сегодня, 25 октября, на публичных слушаниях одобрили проект бюджета Волгоградской области на 2019-й год. Впервые за последние несколько лет главный финансовый документ региона сверстан с профицитом. То есть доходов планируют получить больше, чем потратить.

В цифрах это выглядит так: доходы запланированы в размере 98,2 миллиарда рублей, расходы — 97,9 миллиарда рублей, профицит составит 300 миллионов рублей.

При этом уверяют, что все повышения пособия и льгот, которые были запланированы с 1 января 2019-го, в документе учли.

То есть, как и планировали единовременное пособие семьям при рождении первого ребенка увеличится с 25 до 50 тысяч рублей; при рождении второго ребенка семьи получат еще одну единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей, увеличивается предельная величина среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг на дому бесплатно, а также на приобретение социальных проездных билетов; вводятся компенсации части процентов по ипотеке многодетным семьям и другие меры.

Заложили и деньги на реконструкцию Дворца спорта профсоюзов и здания бывшего кинотеатра «Победа», на строительство нового корпуса областной онкологической больницы и прочие проекты. Всего их 138.

Кроме того, Волгоградская область подала заявки на участие в в 10 из 12 государственных программ, по которым помощь идет из федерального бюджета.

- Немаловажно и то, что в проекте предусмотрено и снижение госдолга, = отметил председатель думского комитета по бюджету и налогам Илья Кошкарев.

После общественного обсуждения законопроект о бюджете поступит на рассмотрение депутатов Волгоградской областной думы.