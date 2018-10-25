2018-10-25T15:50:30+03:00
Общество

Волгоградок приглашают провериться на рак груди

27 октября можно получить бесплатную консультацию у онколога-маммолога
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото организаторов акции - ООО "БЛАГО-Медиа"Фото организаторов акции - ООО "БЛАГО-Медиа"
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Волгоградок зовут проверить здоровье. И не просто провести плановый осмотр, а проверить молочные железы, чтобы не дай бог не запустить рак. Для этого надо регулярно проверяться у онколога-маммолога. 27 октября вы можете это сделать без долгих ожиданий и абсолютно бесплатно!

Осмотр будет проходить в ГБУЗ «Волгоградский областной клинический онкологический диспансер» (Волгоград, улица Землячки, дом 78, в).

Повторимся: все обследование и консультации бесплатны, только необходима предварительная запись!

Нужно помнить, что проблема рака молочной железы серьезная, и никто не застрахован от болезни. В зоне риска - все женщины. И, если раньше, рак выявляли у пациенток старшего возраста, то в последнее время болезнь помолодела, и уже все чаще фиксируют болезни у женщин до 40 лет. И чем раньше обратить внимание, провести обследование и выявить на ранних сроках заболевание, тем больший процент выздоровления.

Во всем мире к этой проблеме неравнодушны. А Всемирная организация здравоохранения объявила октябрь – месяцем борьбы против рака груди.

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