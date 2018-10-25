2018-10-25T15:45:08+03:00
Общество

Волгоградцы чаще стали жаловаться на наглых продавцов «сигнализаторов загазованности»

Пенсионерам навязывают ненужные товары
Екатерина МАЛИНИНА
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С одной стороны – это не мошенничество. Люди ходят по квартирам и предлагают свой товар. Но с другой - бабушек и дедушек запугивают до аритмии и втюхивают ненужный товар по огромным ценам. В Роспотребнадзор по Волгоградской области продолжают поступать жалобы от жителей города. Чаще всего обращаются дети пенсионеров, чьи родители попались на удочку ушлых продавцов сигнализаторов загазованности, быстродействующих предохранительных магнитных клапанов.

Все происходит по одной схеме. Под видом «газовой службы» они заходят в квартиры и начинаются рассказывать о страшных случаях отравления и о чудесном спасении в виде их товара. Не давая пожилым людям опомниться, они подсовывают для подписи договор, забирают деньги (порядка 7400 рублей за штуку), отдают «индикаторы» и быстренько исчезают. Самые ушлые умудряются продавать по несколько штук в одни руки.

Если к вам постучались подобные товарищи, требуйте документы «Волгоградгоргаза». Позвоните в «Волгоградгоргаз» и уточните, отправляли ли к вам специалистов. Если продавцы все-таки зашли в квартиру, постарайтесь выпроводить их из дома – имеете полное право. В случае отказа – звоните в полицию.

Запомните, осмотр газового оборудования ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» проводит бесплатно.

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