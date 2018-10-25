В Волгоградской области вот уже 65 человек отравились грибами

СЕГОДНЯ 15:07 2018-10-25T15:11:09+03:00

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В этом году осень богата на грибы. На тихую охоту выходят сотни волгоградцев. Многие покупают маслят, сыроежки, грузди на небольших стихийных рынках. И к сожалению, часто «грибной» обед заканчивается больничной койкой. Только с начала этого года отравились 65 человек, среди них и трое детей.

В большинстве случаев, виновата неправильная технология приготовления грибов. Их нужно чистить, мыть, отмачивать или отваривать. Только тогда съедобная лесная добыча будет безопасной для взрослых. Для детей до 14 лет категорически запрещены грибы в любом виде. Они содержат токсины, которые маленький организм не способен переварить.

Как рассказали "КП-Волгоград" в Роспотребнадзоре по Волгоградской области, бывают случаи, когда даже опытные грибники берут в свою корзину ядовитых бледных поганок. Даже небольшого кусочка в общей кастрюле достаточно для сильного отравления. И уже тем более, если попался целый гриб. В этом году летальных исходов не было. Но это скорее, счастливая случайность.

Если через полтора часа или позже (до полутора суток) после того, как вы поели грибочков, у вас началась диарея, срочно вызывайте «скорую». Только медики могут спасти. А до их приезда нужно промыть желудок и выпить активированный уголь.

Заботьтесь о здоровье ваших близких и своем.