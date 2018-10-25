2018-10-25T14:50:30+03:00
Происшествия

В Астрахани наркоман, по чьей вине утонули трое детей, получил 2,7 лет колонии

Его судили за причинение смерти по неосторожности
Екатерина МАЛИНИНА
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"Лодочник" работал на судах, но в этот раз с управлением "Южанкой" не справился. Фото: соцсети"Лодочник" работал на судах, но в этот раз с управлением "Южанкой" не справился. Фото: соцсети
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Четыре месяца прошло с момента ЧП до вынесения приговора 26-летнему жителю села Калинино. Наркомана приговорили к 2,7 годам лишения свободы в колонии общего режима.

ЧП произошло на реке Бузан 22 июля. В этот день Мазан Асанов человек гулял вдоль берега - недалеко от села, где он жил. Местная детвора попросила парня перевезти их на тот берег. Астраханец взял лодку «Южанка» у знакомого и усадил туда девятерых несовершеннолетних пассажиров. Его не остановило, что он до этого принял наркотик и находился в замутненном состоянии. Он довез ребят до середины реки, где решил их повеселить и попугать резкими поворотами. Во время одного из маневров лодка перевернулась. Все оказались в воде. Выплыть сумели шесть пассажиров – им помог 17-летний парень, который вместе с детворой отправился на тот берег реки покупаться. Выплыл и 26-летний «лодочник». А вот две девочки и мальчишка утонули. Их тела искали несколько дней, прежде чем поднять со дна Бузана.

Суд учел все собранные доказательства и вынес приговор за причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. Представления написали и в адрес местной администрации Володарского района и Управлению ГИМС по Астраханской области.

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