Волгоградка заказала по почте запрещенные таблетки для похудения

СЕГОДНЯ 14:27 2018-10-25T14:31:10+03:00

Ее поймали за получением опасной посылки с сибутрамином

Изменить размер текста: A A

Это уж не первый случай, когда одна женщина наживается на комплексах и проблемах других прекрасных дам. В Волгограде задержали даму за контрабанду таблеток для похудения.

Сотрудникам полиции стало известно, что на почту должна прийти посылка. Заказала товар через интернет 31-летняя волгоградка. Когда она пришла получать заказ, и взяла в руки переданный почтальоном пакет, ее задержали.

Внутри, как и предполагали силовики, находились две упаковки с капсулами. Лаборатория подтвердила, что внутри таблеток – сибутрамин. Вещество запрещено для оборота на территории России. Женщины покупают его, чтобы похудеть. Но подобное лечение имеет множество побочных эффектов, которые наносят серьезный вред здоровью.

В отношении волгоградки возбудили уголовное дело за контрабанду сильнодействующих ввеществ. Даме грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.