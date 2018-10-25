2018-10-25T14:31:10+03:00
Происшествия

Волгоградка заказала по почте запрещенные таблетки для похудения

Ее поймали за получением опасной посылки с сибутрамином
Екатерина МАЛИНИНА
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Препарат имеет множество опасных побочных эффектов.Препарат имеет множество опасных побочных эффектов.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Это уж не первый случай, когда одна женщина наживается на комплексах и проблемах других прекрасных дам. В Волгограде задержали даму за контрабанду таблеток для похудения.

Сотрудникам полиции стало известно, что на почту должна прийти посылка. Заказала товар через интернет 31-летняя волгоградка. Когда она пришла получать заказ, и взяла в руки переданный почтальоном пакет, ее задержали.

Внутри, как и предполагали силовики, находились две упаковки с капсулами. Лаборатория подтвердила, что внутри таблеток – сибутрамин. Вещество запрещено для оборота на территории России. Женщины покупают его, чтобы похудеть. Но подобное лечение имеет множество побочных эффектов, которые наносят серьезный вред здоровью.

В отношении волгоградки возбудили уголовное дело за контрабанду сильнодействующих ввеществ. Даме грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

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