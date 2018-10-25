2018-10-25T14:07:51+03:00
Общество

Уже четыре тысячи домов в Волгограде получают тепло

Жилой фонд отапливается на 86%
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

За минувшие сутки 24 октября в Волгограде еще тысяча домов обеспечены долгожданным теплом. Итого уже 4341 дома (86% всего жилого фонда) получают теплоноситель от муниципальных котельных. К вечеру среды в городе с отоплением все стационары, родильные и детские дома, а также дошкольные учреждения. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в ООО «Концессии теплоснабжения».

Сотрудники компании оперативно реагируют на все внештатные ситуации, и стоит отметить, что пока процесс запуска отопления проходит в Волгограде без эксцессов.

На данный момент в общей сложности порядка 6 тысяч потребителей Волгограда (включая социальные объекты, жилой фонд и прочие учреждения) получают теплоноситель.

Если же до понедельника - 29 октября - батареи в вашем доме останутся холодными, обращайтесь с жалобами в свои управляющие компании или ТСЖ. Они обязаны оперативно провести отладку системы внутри дома.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Волгоградок приглашают провериться на рак груди
Волгоградцы чаще стали жаловаться на наглых продавцов «сигнализаторов загазованности»
В Волгоградской области вот уже 65 человек отравились грибами
В Астрахани наркоман, по чьей вине утонули трое детей, получил 2,7 лет колонии
Волгоградка заказала по почте запрещенные таблетки для похудения
Папа дал покататься: под Волгоградом 9-летний мальчик чуть не разбился на мотоцикле
Зоозащитники Волгограда выиграли 300 тысяч рублей на вольеры для бездомных собак
Под Волгоградом у водителя автобуса нашли 20 кило подпольной черной икры
В Волгограде 17-летняя девушка получила травмы в автобусе
В Волгограде строитель упал с пятого этажа
Жуткое ДТП на трассе Волгоград - Астрахань: пять человек пострадали
Главным по культуре Волгограда стал Дмитрий Полянин
Волгоградская область попала в тройку самых читающих регионов России
Ротор выиграл у Тюмени в гостях - счет 0:1
Прокуратура завела девять уголовных дел на застройщиков, обманувших волгоградских дольщиков
Волгоградская область задолжала государству 52,5 миллиарда рублей
Фаер-шоу, перформанс и граффити: на Центральном рынке соберутся представители субкультур
Под Волгоградом пошла под суд женщина, утопившая новорожденного ребенка
В Волгоградской области заживо сгорели два человека