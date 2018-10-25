Уже четыре тысячи домов в Волгограде получают тепло

СЕГОДНЯ 14:07 2018-10-25T14:07:51+03:00

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За минувшие сутки 24 октября в Волгограде еще тысяча домов обеспечены долгожданным теплом. Итого уже 4341 дома (86% всего жилого фонда) получают теплоноситель от муниципальных котельных. К вечеру среды в городе с отоплением все стационары, родильные и детские дома, а также дошкольные учреждения. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в ООО «Концессии теплоснабжения».

Сотрудники компании оперативно реагируют на все внештатные ситуации, и стоит отметить, что пока процесс запуска отопления проходит в Волгограде без эксцессов.

На данный момент в общей сложности порядка 6 тысяч потребителей Волгограда (включая социальные объекты, жилой фонд и прочие учреждения) получают теплоноситель.

Если же до понедельника - 29 октября - батареи в вашем доме останутся холодными, обращайтесь с жалобами в свои управляющие компании или ТСЖ. Они обязаны оперативно провести отладку системы внутри дома.