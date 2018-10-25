Папа дал покататься: под Волгоградом 9-летний мальчик чуть не разбился на мотоцикле

СЕГОДНЯ 12:44 2018-10-25T12:44:46+03:00

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В больницу Палласовского района привезли 9-летнего мальчика с множественными ушибами, хоть и не угрожающими жизни. На вопрос: «Что случилось?» ответил - «Упал с мотоцикла». В 9 лет. С мотоцикла! Спросите, как он на нем оказался? Не поверите, папа сам посадил ребенка за руль.

Живет эта семья в хуторе Смычка Палласовского района. Вечером 24 октября папа с сыном выехали на проселочную дорогу на мотоцикле «GRYPHON YX1004», и направились в северном направлении. В какой-то момент сын попросил у папы «порулить», и отец дал добро. Посадил ребенка за руль, а сам примостился на заднем сидении. Вот только не учел взрослый мужчина, что одно неловкое движение и «потакушки» могут закончиться плачевно.

Закончилась эта поездка в больнице. Благо все обошлось синяками да ссадинами. Но так и хочется дать совет взрослым родителям: двести раз подумайте, прежде, чем посадить ребенка за руль - «А стоит ли такое развлечение жизни и здоровья вашего малыша?».