2018-10-25T11:43:39+03:00
Общество

Зоозащитники Волгограда выиграли 300 тысяч рублей на вольеры для бездомных собак

Грант достался единственному участнику конкурса
Наталья ГЛАЗУНОВА
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За эти деньги для собак построят дополнительные вольеры.За эти деньги для собак построят дополнительные вольеры.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Власти Волгограда пытаются работать с зоозащитниками в связке, понимая, что без их помощи проблему с бездомными собаками в городе не решить. А проблема серьезная. Недавно власти объявили конкурс на получение гранта. Сегодня стало известно, что деньги - речь идет о сумме в 300 тысяч рублей - получит Волгоградский областной благотворительный фонд защиты животных. Эта организация, как оказалось, единственная, которая смогла подготовить и вовремя подать на рассмотрение комиссии весь пакет необходимых документов. Так что конкурса как такового не было. Один участник и стал победителем.

Деньги эти пойдут на строительство дополнительных вольеров, а также на улучшение условий содержания собак.

- Это еще один этап совместной работы муниципалитета и зоозащитников. Ранее был создан Союз зоозащитников. кроме того, появилась электронная база безнадзорных животных – собаки, находящиеся под патронажем волонтеров, стерилизуются и чипируются. За каждым животным закрепляется куратор, который следит за животным, - говорят в мэрии Волгограда.

Также «Горпитомник» совместно с приютом «Дино» запустил интернет-проект «Ищу хозяина» по поиску владельцев для бездомных животных. Любой волгоградец может на страничке ВК выбрать понравившегося питомца и созвониться с волонтером, который доставит и передаст животное лично в руки вместе с документами. За время действия проекта 30 щенков уже обрели новый дом.

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