2018-10-25T11:15:23+03:00
Происшествия

Под Волгоградом у водителя автобуса нашли 20 кило подпольной черной икры

В багажнике насчитали 42 банки с деликатесом
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Поллитровые банки с деликатесом аккуратно были завернуты и упакованы в сумки-холодильники.Поллитровые банки с деликатесом аккуратно были завернуты и упакованы в сумки-холодильники.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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На посту ДПС в Городищенском районе остановили для проверки рейсовый автобус, который направлялся из Волжского в Москву. Правоохранители проверили документы у 38-летнего водителя, а потом заглянули в багажник. И тут они обратили внимание на сумки-холодильники. Попросили достать для проверки. И не зря. Внутри они обнаружили 42 тщательно завернутые поллитровые стеклянные банки с черной икрой, предположительно осетровых пород. Общий вес деликатеса - 21 килограмм. На просьбу предъявить документы на ценный груз, водитель лишь пожал плечами. Не смог он пояснить и откуда у него сколько икры.

Сейчас полицейские устанавливают отправителя и получателя этого деликатеса, и выясняют, откуда эти ушлые предприниматели взяли столько черной икры.

- Изъятая продукция направлена на исследование, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - добавляют в ГУ МВД по региону.

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