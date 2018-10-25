2018-10-25T10:58:31+03:00
Происшествия

В Волгограде 17-летняя девушка получила травмы в автобусе

А в Камышине в столкновении двух легковушек пострадали три человека
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Автобус мчался по Рабоче-Крестьянской в сторону центра, когда резко затормозил и пассажиры попадали в салоне.Автобус мчался по Рабоче-Крестьянской в сторону центра, когда резко затормозил и пассажиры попадали в салоне.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Опять в полицейских сводках пострадавшие в общественном транспорте волгоградцы. На этот раз в больницу после поездки на автобусе пришлось обратиться 17-летней девушке. Случилось это в 08.30 утра 24 октября. Она ехала на новенькой «ЛИАЗ 529267» из Советского в центр по улице Рабоче-Крестьянской, когда водитель резко затормозил. Так, что в салоне пассажиры попадали навзничь. Девушка сильно ударилась. Но от госпитализации отказалась и сама обратилась за помощью в больницу, сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

А вечером в Камышине в ДТП пострадали сразу трое молодых людей. И все из-за 30-летнего водителя «девятки», который на улице Пролетарской вылетел на перекресток на красный сигнал светофора, и врезался в «ВАЗ-21124».

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, в больницу с места аварии с травмами увезли троих: водителя-виновника, его 28-летнюю пассажирку, и 18-летнюю пассажирку «четырнадцатой».

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