В Волгограде строитель упал с пятого этажа

СЕГОДНЯ 09:47 2018-10-25T09:47:41+03:00

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Ох уж эти бесстрашные строители, которые, надеясь на авось, пренебрегают элементарными правилами безопасности. Одного такого вчера, 24 октября, доставили чуть живого в больницу №25 Волгограда. ЧП случилось уже почти в полночь - в 23.55. У мужчины врачи диагностировали политравму. Как выяснили в ходе разговора, эти множественные травмы он получил на стройке. Волгоградец, сам из Октябрьского района, работал в областном центре в дома ООО «Ситистрой». вместе с коллегами возводили дом по улице Еременко, 154. В тот злосчастный вечер, он не удержался и рухнул с пятого этажа.

Подробности случившегося устанавливают правоохранители.

А в это время в Астрахани очевидцы запечатлели еще таких же бесстрашных строителей. На видео попали два кровельщика, которые работают на крыше без какой-либо страховки.

Напомним, всего пару недель назад - при похожих обстоятельствах (тоже меняли кровлю на трехэтажном доме) в Астрахани сорвались вниз двое рабочих. Один из них погиб на месте, второго спасают в реанимации.