2018-10-24T23:35:01+03:00
Происшествия

Жуткое ДТП на трассе Волгоград - Астрахань: пять человек пострадали

На скорости столкнулись две легковушки
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото ГУ МВД по Астраханской области.Фото ГУ МВД по Астраханской области.
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Авария, в которой пострадали сразу пять человек, произошла вечером 24 октября на трассе Р-22 «Каспий». В Астраханской области на 1282-м километре трассы столкнулись две иномарки. Да так, что от обеих остались лишь груды металла.

А все из-за того, что 38-летний водитель «Hyundai Accent» при повороте, как водится понадеялся на русское «авось проскочу» и не уступил дорогу автомобилю «Лада Гранта». Иномарка врезалась в «Ладу» с такой силой, что последнюю отбросило в кювет.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области, в больницу с тяжелыми травмами увезли с места ДТП пять человек. Виновник аварии и его 25-летняя пассажирка - оба жителя посёлка Цаган Аман соседней Республики Калмыкия - получили черепно-мозговые травмы и множественные ушибы. 45-летнего водителя «Лады» и его 45-летнего пассажира - гражданина Узбекистана госпитализировали с такими же травмами.

Ведется расследование. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.

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