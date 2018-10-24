Главным по культуре Волгограда стал Дмитрий Полянин

24 Окт. 22:54 2018-10-24T23:14:09+03:00

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У волгоградской культуры появился новый куратор. Новым председателем городского комитета стал Дмитрий Полянин. Он будет уже пятым руководителем этого направления за последние пять лет.

Напомним, его предшественник - Дмитрий Куделькин - проработал в должности менее двух лет. Его уволили 21 сентября. Контракт расторгли в одностороннем порядке, но причины в мэрии не назвали. До этого со скандалом уволили прежнего преседателя комитета по культуре Елену Фомину. Также со кандалом ушел с ней и вице-мэр Волгограда Анатолий Омельченко, который курировал культуру.

Дмитрий Полянин по профессии - хореограф-балетмейстер. Окончил Волгоградский филиал Самарской академии культуры и искусств. Потом долгие годы был артистом балета, а затем и балетмейстером-постановщиком в Волгоградской музыкальном театре. В последние годы возглавлял этот театр.

Ему 40 лет. И помимо "культурного" образования, у него есть образование в сфере менеджмента. Обучался в ВолГУ, а в 2017-м прошел курсы повышения квалификации в Волгоградском филиале РАНХиГС.