2018-10-24T22:29:38+03:00
Звезды

Волгоградская область попала в тройку самых читающих регионов России

А наша акция «Футбольное чтение» признана одной из лучших в стране
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Оценивали не только работу библиотек, но и то как поддерживают в регионе литературные традиции.Оценивали не только работу библиотек, но и то как поддерживают в регионе литературные традиции.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Волгоградская область попала в ТОП-3 самых читающих регионов страны по итогам конкурса Российского книжного союза. Вместе с нами в тройку лидеров вошли Ленинградская и Московская области. А безусловным лидеров стала Иркутская область, она получила звание «Литературный флагман России».

Конкурс проводится уже не первый год. Оценивают регионы по нескольким критериям. В частности, как реализуются проекты, направленные на популяризацию чтения, насколько востребованы библиотечные услуги у населения, и как власти развивают необходимую инфраструктуру и литературные традиции в регионе. Так, наша акция под названием «Футбольное чтение», которую накануне мундиаля запустили в Волгоградской областной библиотеке для детей, была признана одной из лучших.

Конкурс на самый читающий регион проводится с 2015 года. В этом году в нем приняли участие 82 региона России. Церемония награждения лауреатов и победителей пройдет в Питере в рамках международного культурного форума.

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