2018-10-24T20:50:39+03:00
Спорт

Ротор выиграл у Тюмени в гостях - счет 0:1

Это уже десятый по счету беспроигрышный матч сине-голубых
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото ФК "Ротор"Фото ФК "Ротор"
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Волгоградскому «Ротору» сегодня, 24 октября, было нелегко: матч 18-го тура Олимп-ФНЛ проходил в Тюмени (соперник - ФК «Тюмень»). Во-первых, играли в гостях, а это резкая смена климата - с юга в Сибирь, во-вторых, после прошлой игры прошло всего 4 дня (20 октября волгоградцы дома сыграли вничью с «Мордовией»). Но не выиграть они просто не могли, ведь сегодня исполнилось бы 74 года легендарному тренеру сине-голубых Виктору Прокопенко. Не могли подвести. И не подвели. Выиграли! Пусть с минимальным счетом - 1:0, но заветные три очка в копилку положили.

Сине-голубые сегодня порадовали фанатов, которые болели за них у мониторов. Они явно превалировали на поле, были активнее и яростнее соперника. Уже на 17-й минуте Мязин мог открыть счет, но пробил мимо. Потом не попал в створ Муллин, но вскоре реабилитировался и отдал превосходную передачу Владимиру Лобкареву, который легким движением закатил мяч под вратарем. На перерыв команды ушли с преимуществом волгоградцев.

Во втором тайме у подопечных Роберта Евдокимова было несколько моментов увеличить разрыв в счете. Чуть-чуть не хватило Лобкареву, чтобы оформить дубль. Не забили. Но и не пропустили. Победа за нами!

Следующий матч состоится 28 октября. В рамках 19-го тура ФНЛ сыграем на "Волгоград Арене" с ФК "Тамбов". Начало - в 16:00.

Пресс-конференция. Тюмень - Ротор. Главный тренер ФК "Ротор" Роберт Евдокимов.

Пресс-конференция. Тюмень - Ротор. Главный тренер ФК "Тюмень" Горан Алексич.

СТАТИСТИКА МАТЧА

«Тюмень» — «Ротор» — 0:1 (0:1)

«Тюмень»: Бучнев, Хайманов, Васиев (Малоян, 76), Коваленко, Столяренко, Рябокобыленко, Леонтьев, Лаук (Глухов, 89), Лешонок, Чудин (к), Карпов.

«Ротор»: Лобанцев, Маляров, Васильев, Карпов (к), Бугаев, Лобкарёв (Завезён, 83), Самсонов (Эдиев, 90+), Якуба, Попов, Муллин (Абдулавов, 86), Мязин (Янушковский, 73).

Гол: Лобкарёв, 34

Предупреждения: Карпов, 41; Абдулавов, 90+.

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