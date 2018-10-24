Прокуратура завела девять уголовных дел на застройщиков, обманувших волгоградских дольщиков

СЕГОДНЯ 17:58 2018-10-24T17:59:19+03:00

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Проблема обманутых дольщиков в Волгограде одна из самых острых. Число пострадавших от нерадивых застройщиков исчисляется тысячами. Сейчас прокуратура тщательно проверяет все компании, которые строят дома с привлечением денег волгоградцев. Результаты шокируют: выявили 140 нарушений, к административной и дисциплинарной ответственности привлекли порядка 50 виновных лиц, по материалам прокурорских проверок возбуждено 9 уголовных дел.

Нарушений просто масса. Например, ООО «Строй-Сити» дважды продало несколько квартир в ЖК «Адмиралтейский». Одну и ту же квартиру продали волгоградцу и юрлицу, другую - предпринимателю и юрлицу. После вмешательства прокуратуры нарушения устранили.

А ООО «Стройсервис» в договоре прописал штраф в размере 100 тысяч рублей, который владелец квартиры заплатит, если сделает перепланировку без согласования с застройщиком. Хотя не имеет права такие условия ставить: порядок перепланировки жилых помещений регламентирован Жилищным кодексом РФ и точка.

В отдельных случаях застройщики не внесли необходимые данные в договоры с дольщиками (например, не указали общую площадь или материал наружных стен, класс энергоэффективности и прочее).

Нарушения нашли в договорах на долевое строительство комплексов «Адмиралтейский», «АхтубаСитиПарк», «Альбатрос», «Машковъ», «Репников», «ДОСААФ», «Колизей», «Арбат», «Сталинградский», «Теплые края», «Дом на Пролетарской» и других.

Волгоградцам советуют внимательно читать договора и в случае обнаружения нарушений обращаться за защитой своих прав в Роспотребнадзор или органы прокуратуры.