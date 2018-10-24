Волгоградская область задолжала государству 52,5 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 14:38 2018-10-24T14:43:56+03:00

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В министерстве финансов РФ отчитались, что за 9 месяцев текущего года госдолг всех регионов России снизился на 7,5% до суммы 2,14 триллиона рублей. Но по-прежнему есть регионы, которые продолжают наращивать долги, а есть те, кто стремительно их погашает. Эксперты «РАИ рейтинга» выстроили регионы по уровню долговой нагрузки в список - от лучших, у кого нет долга (как, например Севастополь и Сахалинская область), до худших - у кого госдолг превышает налоговые и неналоговые доходы региона (как у Мордовии и Костромской области). Волгоградская область в этом списке оказалась на 65-м месте из 85-ти.

По данным экспертов, наш регион на 1 октября 2018-го должен государству 52,5 миллиардов рублей. Это 77,3% от годового дохода всей области. Для сравнения, у Ростовской области всего 32,3 миллиарда госдолга, и это составляет всего 23,9% от доходов региона. Поэтому ростовчане в рейтинге на 20-й строчке.

Инфографика РИА-рейтинг.

Но есть и хорошая новость: за 9 месяцев 2018-го госдолг Волгоградской области снизился на 1,7%. И большая часть долга - 47% - это бюджетные кредиты, и лишь 23% - коммерческие кредиты.

Лидером по погашению в этом году стал Краснодарский край, чей долг снизился на 14,3%. Но он по-прежнему самый большой из всех регионов - 127,8 миллиардов рублей.

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