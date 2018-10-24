Фаер-шоу, перформанс и граффити: на Центральном рынке соберутся представители субкультур

СЕГОДНЯ 12:56 2018-10-24T13:49:39+03:00

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В эту субботу - 27 октября - волгоградская молодежь готовится зажигать на пешеходной аллее у Центрального рынка. Вечером на благоустроенной этим летом площадке развернется креативное и веселое арт-пространство «Фонари».

Здесь соберутся самые яркие представители молодежных субкультур Волгограда. Будет минимум 300 человек. Будут удивлять и развлекать. Граффитисты нарисуют картины на бумаге, которые потом сложат в один большой баннер. Организаторы квест-рума проведут для гостей молодежного праздника перфоманс. И все это под веселую музыку в стиле рок и хип-хоп: с 17.15 до 18.30 площадка станет импровизированной сценой для творческих коллективов города. А в 18.30 гости увидят огненное фаер-шоу.

Подкрепиться можно будет в современном фуд-корте, где посетители смогут выпить горячего чая и кофе со свежей выпечкой и сладостями, а также принять участие в оригинальной чайной церемонии.

Приходите, будет весело!