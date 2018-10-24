Под Волгоградом пошла под суд женщина, утопившая новорожденного ребенка

СЕГОДНЯ 12:38 2018-10-24T12:39:02+03:00

Женщина заявила, что не смогла бы его прокормить

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Следователи Фроловского следственного отдела СУ СКР по Волгоградской области завершили расследование уголовного дела в отношении 25-летней женщины. Она обвиняется в убийстве новорожденного ребенка.

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Наталия Куницкая, ночью 27 июля женщина родила сына. Мальчик родился вовремя и был абсолютно здоровым. Через несколько часов горе-мамаша взяла ребенка, пришла на берег реки Арчеда и выбросила его в воду.

На маленькое тельце случайно наткнулись двое подростков. Они же вызвали полицию. Эксперты установили, что новорожденный мальчик захлебнулся водой.

Установить и задержать подозреваемую удалось в течение нескольких дней. Она полностью признала свою вину и рассказала, что у нее уже есть двое детей, и третьего она бы просто не прокормила.

Уголовное дело в отношении детоубийцы отправлено во Фроловский районный суд для рассмотрения по существу.