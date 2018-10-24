В Волгоградской области заживо сгорели два человека

СЕГОДНЯ 12:21 2018-10-24T13:01:09+03:00

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Два человека заживо сгорели при пожаре в городе Котово Волгоградской области. Трагедия произошла днем среды, 24 октября.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного дежурного службы 01 в 10:58. На улице Народной в частном жилом доме горела кровля на площади 150 квадратных метров.

Пожарные расчеты 43-й пожарно-спасательной части ликвидировали пожар в 11:15.

В экстренных службах уточнили, что на месте пожара обнаружены тела погибших 65-летнего мужчины и 61-летней женщины. Причины пожара установят специалисты испытательной пожарной лаборатории.

В СУ СК России по Волгоградской области уточнили, что пожар заметила дочь погибших, живущая в доме по соседству. Она же и вызвала пожарных. Предположительно, мужчина и женщина погибли в результате отравления угарным газом - мужчину обнаружили в кухне, а женщину - в коридоре.

ГУ МЧС России по Волгоградской области напоминает о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности. Чтобы не случилось пожара, нельзя перегружать или использовать неисправные электроприборы. Не курите в постели, напомните детям элементарные правила пожарной безопасности. Перед началом отопительного сезона проверьте и, при необходимости, отремонтируйте печи и дымоходы.

В случае возникновения пожара вызывайте пожарную охрану по телефону «101» для любого оператора.