В Волгограде половина домов уже получают тепло

СЕГОДНЯ 12:07 2018-10-24T12:07:57+03:00

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Отопительный сезон в Волгограде стартовал два дня назад - 22 октября, но уже 50% потребителей получают тепло. Запуск теплоносителя идет планомерно и пока без эксцессов. Уже отапливаются 3 тысячи жилых домов (65% жилого фонда) и 1045 учреждений (85% социальных объектов) в том числе школы, детсады, поликлиники и больницы. Если точнее батареи уже горячие в 165-ти межучреждениях, 267 садиках и детдомах, а также в 194 школах.

Вообще, на запуск тепла дается пять дней. Сейчас пусконаладочные работы и регулировка сетей идет во всех районах Волгограда. Обещают уложиться в срок. Подготовились, говорят, неплохо. Только в этом году в городе построили построили более 500 объектов теплового хозяйства, в том числе обновили 16 километров тепловых сетей.

При этом напоминают, что ресурсоснабжающая организация отвечает исключительно за подачу теплоносителя к дому, за подачу тепла непосредственно в квартиры и за внутридомовые сети отвечают управляющие компании и ТСЖ.