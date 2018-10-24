2018-10-24T11:17:58+03:00
Общество

В волгоградских огурцах и помидорах нашли ядовитые пестициды

Роспотребнадзор изъял из продажи более полутонны плодоовощной продукции
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Оказывается, не все овощи одинаково полезны на волгоградских прилавках. Выбирайте аккуратно!Оказывается, не все овощи одинаково полезны на волгоградских прилавках. Выбирайте аккуратно!Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Вот так покупаешь овощи или фрукты в надежде наполнить организм витаминами, а вместо этого, оказывается, травишь его ядами. Специалисты Роспотребнадзора проверили плодоовощную продукцию, которой торгуют в Волгограде, и обнаружили в ней вредные химикаты. Так, в трех пробах репчатого лука выявили превышение содержания нитратов. А в огурцах и помидорах (шесть проб) нашли ядовитые пестициды. Всего исследовали 1080 проб, уточнили «КП-Волгоград» в ведомстве.

Обнаружили и другие нарушения, хоть и не такие критичные, но все же. Например, многие продавцы торгуют овощами и фруктами без соответствующих документов - этикеток, маркировки, листов-вкладышей, которые должны быть в каждой транспортной упаковке. Кое-где не указан срок годности и информация о применении пестицидов при выращивании или в целях обработки от вредителей. В общем, нарушений хватает.

По итогам проверок, забраковали 35 партий плодоовощной продукции (663 кило). Предпринимателей оштрафовали на 242000 рублей. Два административных дела на поставщика продукции передали в Арбитражный суд для рассмотрения и принятия решения.

В управлении Роспотребнадзора напоминают волгоградцам:

- покупать овощи и фрукты следует только в специально оборудованных местах, на рынках или ярмарках;

- у продавца должен быть бейджик с указанием ФИО и медкнижка, а на видном месте - наименование предприятия, его юридический адрес и ФИО ИП.

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