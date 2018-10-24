2018-10-24T10:52:47+03:00
Происшествия

В Ахтубинске полыхающий рынок тушили почти шесть часов

Спасателям пришлось даже эвакуировать 85 человек из соседних домов
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Рынок в Ахтубинске сгорел полностью.Рынок в Ахтубинске сгорел полностью.
Изменить размер текста:

К утру 24 октября от «хитрого» рынка в ахтубинске Астраханской области осталось лишь пепелище. Рынок сгорел дотла. В 18.40 23 октября огонь вспыхнул в одном из торговых павильонов, и быстро перекинулся на соседние киоски. За полчаса огонь охватил 2500 квадратных метров площади, пожару был присвоен третий номер вызова. К месту ЧП стянули дополнительные силы: в общей сложности на тушении пожара было задействовано 14 единиц техники и 49 спасателей.

Как уточняют в ГУ МЧС по Астраханской области, к восьми часам вечера по местному времени пожар удалось локализовать. Однако едкий дым ветром стало сносить на ближайшие жилые дома. В целях безопасности, спасателям пришлось в срочном порядке эвакуировать всех жильцов: 85 человек экстренно разместили в школе №8, расположенной неподалеку.

Только к 22.35 пожарные справились с пламенем и потушили открытое горение. Но полностью ликвидировать возгорание удалось лишь в 00.35 24 октября.

- Пострадавших нет, - уточняют «КП-Волгоград» в ведомстве.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Фаер-шоу, перфоманс и граффити: на Центральном рынке соберутся представители субкультур
Под Волгоградом пошла под суд женщина, утопившая новорожденного ребенка
В Волгоградской области заживо сгорели два человека
В Волгограде половина домов уже получают тепло
В волгоградских огурцах и помидорах нашли ядовитые пестициды
Под Волгоградом вынесли приговор грабителям-неудачникам
Под Волгоградом пьяный водитель «Лады» протаранил грузовик и легковушку
Астраханка торговала нелегальными лекарствами из-под полы
Приезжий из Ярославля украл у волгоградки два телевизора
В Волгограде сгорели автомобили бизнесмена и фермера
На астраханском рынке пожарные справились с открытым горением
Волгоградец зарегистрировал у себя 14 узбеков из жалости
В Ахтубинске полыхает «хитрый» рынок
Экс-депутат из Волжского заплатит полмиллиона рублей штрафа за воровство школьных денег
На очистных сооружениях на западе Волгограда заложили рощу
Вдоль волгоградской трассы на столицу высадят более тысячи новых деревьев
Волгоградец в Знаменске дважды пытался угнать отечественную «классику»
Волгоградца отправили в колонию за стероиды из Белоруссии
В Волгоградской области лишили лицензии УК-фантом
Исинбаева не захотела, чтоб аэропорт Волгограда назвали в ее честь
Полторы тысячи домов Волгограда уже получают тепло
Волгоградка лишилась 39 тысяч, поверив неизвестным злоумышленникам