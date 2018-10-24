В Ахтубинске полыхающий рынок тушили почти шесть часов

СЕГОДНЯ 10:52 2018-10-24T10:52:47+03:00

Изменить размер текста: A A

К утру 24 октября от «хитрого» рынка в ахтубинске Астраханской области осталось лишь пепелище. Рынок сгорел дотла. В 18.40 23 октября огонь вспыхнул в одном из торговых павильонов, и быстро перекинулся на соседние киоски. За полчаса огонь охватил 2500 квадратных метров площади, пожару был присвоен третий номер вызова. К месту ЧП стянули дополнительные силы: в общей сложности на тушении пожара было задействовано 14 единиц техники и 49 спасателей.

Как уточняют в ГУ МЧС по Астраханской области, к восьми часам вечера по местному времени пожар удалось локализовать. Однако едкий дым ветром стало сносить на ближайшие жилые дома. В целях безопасности, спасателям пришлось в срочном порядке эвакуировать всех жильцов: 85 человек экстренно разместили в школе №8, расположенной неподалеку.

Только к 22.35 пожарные справились с пламенем и потушили открытое горение. Но полностью ликвидировать возгорание удалось лишь в 00.35 24 октября.

- Пострадавших нет, - уточняют «КП-Волгоград» в ведомстве.