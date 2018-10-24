Под Волгоградом вынесли приговор грабителям-неудачникам

СЕГОДНЯ 10:45 2018-10-24T11:49:47+03:00

Трое злоумышленников хотели ограбить банкомат, но не смогли взломать его

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Светлоярский районный суд Волгограда вынес приговор 22-летнему Тимуру Якубову, 24-летнему Салаудину Ганиеву и 25-летнему Руслану Тахсурманову. Они признаны виновными в разбойном нападении на магазин.

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, Якубов, Ганиев, Тахсурманов и еще один их товарищ, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, решили ограбить магазин в селе Райгород Светлоярского района. Злоумышленники надеялись вскрыть банкомат, в котором, по их предположениям, должно было находиться до трех миллионов рублей.

Налетчики заранее подготовили два муляжа ружей, маски с прорезями для глаз, перчатки и бензорез, чтобы распилить корпус банкомата.

30 июля прошлого года они зашли в магазин, повесили на дверь табличку «Закрыто - ремонт», заставили продавцов закрыть дверь на ключ и начали пилить банкомат. Однако в нем сработала сигнализация, и разбойникам пришлось ретироваться.

Задержали троих налетчиков 5 сентября 2017 года. Расследование проводилось следователями ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. Якубов вину признал частично, не согласившись с размером ущерба, Тахсурманов уверял, что он лишь пособник, а Ганиев вину не признал и отказался от дачи показаний.

Якубов получил восемь лет строгого режима, Тахсурманов – девять, Ганиев – девять с половиной лет колонии. Приговор в законную силу пока не вступил.