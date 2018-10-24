2018-10-24T10:08:45+03:00
Происшествия

Под Волгоградом пьяный водитель «Лады» протаранил грузовик и легковушку

Авария произошла в Иловлинском районе Волгоградской области
Сергей ВИКТОРОВ
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Водитель "четверки" лоб в лоб врезался в КАМАЗВодитель "четверки" лоб в лоб врезался в КАМАЗФото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Три человека получили травмы в результате трех дорожно-транспортных происшествий с участием легковых автомобилей и грузовиков. Аварии произошли в Дзержинском, Иловлинском и Ленинском районах Волгограда.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, первая авария произошла в 9:50 в Дзержинском районе Волгограда. 23-летний водитель ВАЗ-2104 ехал по улице Ангарской. Напротив дома №196 он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в самосвал КАМАЗ, за рулем которого сидел 33-летний лишенный «прав» водитель. В результате аварии водитель легковушки с травмами госпитализирован.

Пьяный на "Калине" врезался в "Бычка" Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Пьяный на "Калине" врезался в "Бычка"Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Еще одна авария с участием легковушки и грузовика произошла в Иловлинском районе в 17:55. 24-летний пьяный водитель «Лады Калины» ехал по дороге от хутора Ширяевский в сторону трассы Волгоград – Москва. На пятом километре дороги он врезался в стоящий на полосе грузовик «ЗИЛ – Бычок», а потом в стоящую на обочине «девятку» с прицепом. В результате двойного столкновения водитель «Калины» доставлен в больницу.

А в Ленинске водитель "Лады" не пропустил Scania Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

А в Ленинске водитель "Лады" не пропустил ScaniaФото: ГУ МВД по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Ленинском районе водитель «Лады» десятой модели решил проскочить перед грузовиком. Авария произошла в 19:20. 43-летний водитель ВАЗ-2110 на 66-м километре трассы Волгоград – Астрахань на перекрестке не уступил дорогу тягачу Scania. В результате столкновения водитель легковушки госпитализирован.

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