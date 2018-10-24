Астраханка торговала нелегальными лекарствами из-под полы
В Астрахани задержали женщину, которая торговала подпольно нелегальными лекарственными препаратами. Правоохранители вышли на след «торгашки», и договорились о покупке. 10 октября в ходе «проверочной закупки» они купили у астраханки лекарств на сумму более 113 тысяч рублей.
Препараты она продавала для лечения гепатита С. Причем эти лекарства не прошли установленную законом процедуру регистрации в России. Покупала она их у третьих лиц. Поставщиков сейчас устанавливают следователи, которые ведут ее уголовное дело. А дело на астраханку возбудили по статье «сбыт на территории Российской Федерации незарегистрированных лекарственных средств».
Как уточнили «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СК по Астраханской области, известно, что задержанная торговала нелегальными препаратами на протяжении 10 месяцев - с января по октябрь 2018-го, пока ее не задержали.
Сейчас устанавливают возможных соучастников данного преступления.