2018-10-24T10:01:23+03:00
Происшествия

Астраханка торговала нелегальными лекарствами из-под полы

Женщина предлагала препараты от гепатита
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Астрахани задержали женщину, которая торговала подпольно нелегальными лекарственными препаратами. Правоохранители вышли на след «торгашки», и договорились о покупке. 10 октября в ходе «проверочной закупки» они купили у астраханки лекарств на сумму более 113 тысяч рублей.

Препараты она продавала для лечения гепатита С. Причем эти лекарства не прошли установленную законом процедуру регистрации в России. Покупала она их у третьих лиц. Поставщиков сейчас устанавливают следователи, которые ведут ее уголовное дело. А дело на астраханку возбудили по статье «сбыт на территории Российской Федерации незарегистрированных лекарственных средств».

Как уточнили «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СК по Астраханской области, известно, что задержанная торговала нелегальными препаратами на протяжении 10 месяцев - с января по октябрь 2018-го, пока ее не задержали.

Сейчас устанавливают возможных соучастников данного преступления.

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