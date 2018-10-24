Приезжий из Ярославля украл у волгоградки два телевизора

СЕГОДНЯ 09:26 2018-10-24T09:26:45+03:00

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В Волгограде полиция ищет злоумышленника из Ярославля, жертвой которого стала доверчивая женщина. Она сдала мужчине квартиру на сутки, а в благодарность квартирант "увел" из жилья два телевизора.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, в среду, 23 октября, вечером, в полицию обратилась 30-летняя женщина. Она рассказала, что сдала квартиру на сутки 32-летнему приезжему из Ярославля. Когда срок аренды истек, женщина пришла в квартиру, но не обнаружила в ней ни квартиранта, ни двух телевизоров стоимостью 45 тысяч рублей.

Установить личность злоумышленника было делом техники – у хозяйки квартиры осталась копия его паспорта. В настоящее время квартирант-воришка объявлен в розыск. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Кроме того, полиция устанавливает и местонахождение похищенного из квартиры имущества