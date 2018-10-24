2018-10-24T11:21:02+03:00
Общество

В Волгограде сгорели автомобили бизнесмена и фермера

Инцидент произошел глубокой ночью среды, 24 октября [видео]
Сергей ВИКТОРОВ
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Злоумышленник в маске попал в объектив камеры видеонаблюденияЗлоумышленник в маске попал в объектив камеры видеонаблюденияФото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Японский кроссовер и чешский седан сгорели в ночь на среду, 24 октября, в Ворошиловском районе Волгограда. В причинах пожара сейчас разбираются специалисты.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, сообщение о пожаре поступило в 3:15. Возле дома №37 по улице Циолковского загорелся пятилетний японский кроссовер Honda CR-V, принадлежащий директору акционерного общества. От Honda пламя перекинулось на рядом припаркованную Skoda Octavia, принадлежащую директору фермерского хозяйства. Кроме того, пламя расплавило фару и краску на крыле Kia Rio.

К счастью, погибших и пострадавших в результате возгорания нет. Полиция уже изучила записи камер видеонаблюдения, установленные во дворе дома. Они запечатлели мужчину в маске и с пакетом. Он подошел к Honda, а через несколько секунд автомобиль вспыхнул. Злоумышленник же с места происшествия убежал.

Огонь сразу же охватил кроссовер и перекинулся на седан Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Огонь сразу же охватил кроссовер и перекинулся на седанФото: ГУ МВД по Волгоградской области

По факту умышленного уничтожения чужого имущества возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении поджога разыскивается мужчина. На вид 30-35 лет, среднего телосложения, рост 170-175 сантиметров. Был одет в синюю куртку, синие джинсы. На голове кепка темног-зеленого или серого цвета. Просьба ко всем, кто опознал злоумышленника, обратиться в полицию по телефонам: 02, дежурная часть Управления МВД России по Волгограду 93-01-11 или в отдел полиции Ворошиловского района Волгограда.

Поджог иномарок сняли камеры наблюдения.! другой источник

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