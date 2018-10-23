Волгоградец зарегистрировал у себя 14 узбеков из жалости

СЕГОДНЯ 19:57 2018-10-23T19:58:25+03:00

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Уголовное дело по статье 322.3 УК рФ – «фиктивная постановка на учет мигрантов» - завели на 56-летнего жителя Красноармейского района. За свою доброту мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Волгоградец решил прописать в свою трешку по улице 50 лет ВЛКСМ 14 граждан Узбекистана. Причем сделал это не из желания заработать, а скорее из сострадания и жалости. Платили узбеки только за коммуналку. Числились они на бумаге. Фактически же не приходили к мужчине даже в гости, а проживали совсем в других районах по всему городу.

Но бескорыстие мужчины не отменяет самого преступления. Фиктивная прописка – уголовно наказуема. Ведь неизвестно что может случиться, а иностранец будет отсутствовать по регистрации.

За нарушение закона ответят и мигранты и владелец квартиры. В следующий раз он точно не захочет связываться с иностранцами.