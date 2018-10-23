Экс-депутат из Волжского заплатит полмиллиона рублей штрафа за воровство школьных денег
На скамье подсудимых оказался бывший депутат Волжской городской думы. Народного избранника, который должен был защищать интересы волжан, поймали на хищении денег.
Как установили в Волжском суде, этот депутат регулярно получал из кассы гордумы деньги за оказание помощи своим избирателям. Известно, что в конце мюля 2014-го к нему пришел директор муниципальной гимназии и попросил содействовать в покупке компьютерной и мультимедийной техники для учебного процесса. Депутат пообещал помочь. И он получил из кассы 30 тысяч рублей, которые должен был передать в гимназию. Но отдал он лишь половину суммы, а на оставшиеся, купил себе ноутбук.
При этом для отчетности предоставил в думу липовый чек, мол, все потратил на школу.
Ущерб составил 16 750 рублей, - подсчитали в Волжском суде. Признали его виновным. И присудили выплатить экс-депутату штраф в размере полмиллиона рублей в доход государства.
- Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке, - уточняют «КП-Волгоград» в суде.