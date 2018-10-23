Экс-депутат из Волжского заплатит полмиллиона рублей штрафа за воровство школьных денег

СЕГОДНЯ 18:28 2018-10-23T18:29:21+03:00

Бывший народный избранник купил себе, а не в гимназию

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На скамье подсудимых оказался бывший депутат Волжской городской думы. Народного избранника, который должен был защищать интересы волжан, поймали на хищении денег.

Как установили в Волжском суде, этот депутат регулярно получал из кассы гордумы деньги за оказание помощи своим избирателям. Известно, что в конце мюля 2014-го к нему пришел директор муниципальной гимназии и попросил содействовать в покупке компьютерной и мультимедийной техники для учебного процесса. Депутат пообещал помочь. И он получил из кассы 30 тысяч рублей, которые должен был передать в гимназию. Но отдал он лишь половину суммы, а на оставшиеся, купил себе ноутбук.

При этом для отчетности предоставил в думу липовый чек, мол, все потратил на школу.

Ущерб составил 16 750 рублей, - подсчитали в Волжском суде. Признали его виновным. И присудили выплатить экс-депутату штраф в размере полмиллиона рублей в доход государства.

- Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке, - уточняют «КП-Волгоград» в суде.