2018-10-23T17:19:10+03:00
Общество

На очистных сооружениях на западе Волгограда заложили рощу

Сотрудники «Концессии водоснабжения» высаживают вишни, абрикосы, орехи и кустарники
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото ООО "Концессии водоснабжения"Фото ООО "Концессии водоснабжения"
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Кто сказал, что очистные сооружения - это грязное место? Если вы попадете на ПОСК (Правобережные очистные сооружения канализации) ООО «Концессии водоснабжения), вы никогда не поймете, что здесь имеют дело с канализацией. Чистенько, ухожено, зелено. Здесь есть и фонтанчик, куда сотрудники на лето выпускают рыбу из соседнего пруда, есть и сад камней. А из старых покрышек территорию украшают креативные образцы творчества. А на днях на новых локальных очистных сооружениях поселка Аэропорт заложили основу будущей рощи. Здесь высадили первые три дерева. Водопровода на этих сооружениях нет, поэтому каждый, кто отправляется на этот объект, обязательно берет с собой баклажку с водой для полива будущей рощи.

Фото ООО "Концессии водоснабжения"

Фото ООО "Концессии водоснабжения"

И это не единоразовая акция, это планомерная работа, даже нет - образ жизни сотрудников волгоградского предприятия. В общей сложности на участках ПОСКа в этом году уже высажено три вишни, три абрикоса и два грецких ореха, а также 60 кустов. Количество цветов учету уже не поддается.

Такое заботливое отношение с окружающей среде и к своему рабочему месту, естественно, отражается и на работе. Так, по итогам оценки готовности водопроводно-канализационного хозяйства к работе в зимний период руководство признало ПОСК - лучшим подразделением.

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