Вдоль волгоградской трассы на столицу высадят более тысячи новых деревьев

СЕГОДНЯ 16:36 2018-10-23T16:36:13+03:00

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В октябре в Волгоградской области повсеместно высаживают деревья. Время подходящее. Появляются саженцы в парках и скверах, во дворах и вдоль дорог. Активисты запустили акцию под названием «Живи, лес!». И сейчас, в рамках этой акции, озеленяют трассу Р-22 на границе Фроловского района и города Михайловка. Здесь высадят более тысячи саженцев абрикоса, катальпы и каштана.

Во Фроловском районе в акции, которая продлится до 31 октября, примут участие более 200 волонтеров, в том числе студенты Арчединского лесного колледжа, сотрудники лесничества, представители различных учреждений. Они высадят саженцы, которые выращены специально для придорожных лесополос в краснослободском питомнике.

Как уточнили в облкомприроды, всего в рамках акции в Волгоградской области планируют высадить более 12 тысяч молодых деревьев и кустарников, а также собрать 11 тонн семян для питомников. А вообще в 2018-м на территории нашего региона намерены высадить более 4,5 миллионов саженцев.