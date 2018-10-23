Волгоградец в Знаменске дважды пытался угнать отечественную «классику»

СЕГОДНЯ 15:51 2018-10-23T15:51:50+03:00

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Дорожные полицейские города Знаменска задержали 22-летнего жителя Волгоградской области. Мужчина дважды пытался угнать отечественные автомобили.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе УМВД России по Астраханской области, в ночь на понедельник, 22 октября, в полицию обратился владелец автомобиля ВАЗ-21053, оставивший на ночь свою машину во дворе дома. Мужчина рассказал, что выглянул в окно и не обнаружил своей «ласточки».

Через несколько часов сотрудники ДПС, которые несли службу на улицах закрытого города, обнаружили похожую по приметам «пятерку», остановили и задержали ее водителя. Интуиция не подвела полицейских – автомобиль действительно был в угоне, а за рулем сидел угонщик. Кроме того, полицейские выяснили, что в эту же ночь мужчина пытался угнать ВАЗ-2107, однако по каким-то причинам сделать это не удалось.

По факту угона возбуждено уголовное дело.