Волгоградца отправили в колонию за стероиды из Белоруссии

СЕГОДНЯ 15:34 2018-10-23T15:34:18+03:00

За решеткой мужчина проведет три года

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42-летний волгоградец Николай Костенко по приговору суда проведет три года в колонии за контрабанду стероидов. Запрещенные вещества он заказал в Белоруссии.

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, в июне мужчина через интернет заказал 40 флаконов с анаболическими стероидами. Препараты отправили из Белоруссии.

Через некоторое время мужчина получил извещение о том, что ему пришла посылка. В момент ее получения, прямо на почте, контрабандиста задержали сотрудники регионального ФСБ. Они же занимались расследованием уголовного дела.

Мужчина полностью признал свою вину и рассказал следователям, что покупал препараты исключительно для увеличения мышечной массы при занятии спортом.

Красноармейский районный суд Волгограда приговорил мужчину к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Костенко взят под стражу в зале суда.

Отметим, что приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.