В Волгоградской области лишили лицензии УК-фантом

СЕГОДНЯ 15:17 2018-10-23T15:17:25+03:00

За три с половиной года с момента получения лицензии компания так и не приступила к работе

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Арбитражный суд Волгоградской области аннулировал лицензию ММУП КХ «Клетское». Управляющая компания так и не приступила к работе с жилым фондом.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе жилищной инспекции Волгоградской области, 29 мая 2015 года управляющая компания получила лицензию на право управления многоквартирными домами. Однако со дня выдачи лицензии и до настоящего времени она не приступила к управлению домами и не обращалась с заявлениями о внесении сведений о домах в реестр лицензий. При этом согласно действующему законодательству если управляющая организация в течение шести месяцев не осуществляет деятельность по управлению многоквартирными домами, то по жилинспекция обращается в суд с просьбой аннулировать лицензию.

На основании этого лицензионная комиссия обратилась в суд с иском об аннулировании лицензии управляющей компании. Арбитражный суд Волгоградской области, рассмотрев заявление, принял решение удовлетворить требования жилинспекции и отозвать лицензию у управляющей компании.