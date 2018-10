Исинбаева не захотела, чтоб аэропорт Волгограда назвали в ее честь

Мне очень лестно что в мою честь хотят назвать аэропорт в родном городе Волгограде, но я считаю, что будет более правильным дать ему название Сталинград. Ведь именно здесь в 1943 году произошёл перелом в Великой Отечественной войне, после которого мы перешли в наступление! I am very flattered that in my honor want to call the airport in my native city of Volgograd, but I believe that it would be right to give it the name of Stalingrad. Because it was here in 1943 there was a turning point in the Great Patriotic war, after which we went on the offensive. #Сталинград#аэропорт#Stalingrad#aeroport#