2018-10-23T13:59:17+03:00
Общество

Исинбаева не захотела, чтоб аэропорт Волгограда назвали в ее честь

Спортсменка предложила свой вариант
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Свой вариант названия аэропорта волгоградцы могут предложить до 28 октября.Свой вариант названия аэропорта волгоградцы могут предложить до 28 октября.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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22 октября стартовал второй этап конкурса «Великие имена России». Напомним, проект запустили с целью присвоить имена знаменитых земляков аэропортам городов. В список на переименование попала и воздушная гавань Волгограда. Общественная палата составила список «претендентов», чье имя достоин носить наш аэропорт. Было даже предложение назвать его в честь Елены Исинбаевой. Но сама олимпийская чемпионка такую идею не поддержала.

- Мне очень лестно, что в мою честь хотят назвать аэропорт в родном Волгограде, но я считаю, что будет более правильным дать ему название Сталинград. Ведь именно здесь в 1943 году произошёл перелом в Великой Отечественной войне, после которого мы перешли в наступление! - написала Елена в своем Инстаграме.

Напомним, на втором этапе - с 22 по 28 октября (включительно) каждый желающий сможет предложить свой вариант, заполнив анкету на сайте великиеимена.рф.

Вам надо будет пройти авторизацию, выбрать название города и указать свой вариант имени претендента. Самые популярные варианты (которые наберут более 500 голосов) добавят к спискам в своих регионах.

isinbaevayelenaisinbaevayelena
Мне очень лестно что в мою честь хотят назвать аэропорт в родном городе Волгограде, но я считаю, что будет более правильным дать ему название Сталинград. Ведь именно здесь в 1943 году произошёл перелом в Великой Отечественной войне, после которого мы перешли в наступление! I am very flattered that in my honor want to call the airport in my native city of Volgograd, but I believe that it would be right to give it the name of Stalingrad. Because it was here in 1943 there was a turning point in the Great Patriotic war, after which we went on the offensive. #Сталинград#аэропорт#Stalingrad#aeroport#
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