Полторы тысячи домов Волгограда уже получают тепло

СЕГОДНЯ 12:55 2018-10-23T12:58:18+03:00

Если до 28 октября батареи в квартире останутся холодными, пишите жалобы в УК или ТСЖ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Планомерно, дом за домом в Волгограде подключают жилой фонд к теплу. На сегодняшний день - 23 октября - теплоноситель уже получают 1522 многоэтажки. Горячие батареи и в 349-ти социальных учреждениях (больницы, школы, детсады). Об этом «КП-Волгоград» сообщили в администрации города.

Подтапливать объекты социальной сферы в Волгограде начали еще с 5 октября. К этому моменту теплом уже обеспечены 122 больницы и поликлиники, 227 садиков и детских домов, и 101 школа.

- В течение пяти дней пусконаладочные работы и регулировка тепловых сетей будут завершены, - обещают в мэрии.

При этом уточняют, что ресурсоснабжающая организация отвечает лишь за подачу теплоносителя к дому - то есть до ввода на общедомовые сети. Что касается работы внутридомовых сетей – за это отвечают организации, обслуживающие жилой фонд. И, если до конца недели - до 28 октября - батареи в квартирах останутся холодными, волгоградцам рекомендуют обращаться с жалобами в свои управляющие компании или ТСЖ. По закону, обслуживающая организация должна оперативно устранить недочет и обеспечить подачу тепла.